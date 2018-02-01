В Алтайском крае ищут без вести пропавшего парня с татуировкой дракона

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Разыскиваются в Алтайском крае

Поиски ведутся с октября 2017 года

Без вести пропавший Фото: СУ СК РФ

Уголовное дело по статье «убийство» возбудили по факту исчезновения 24-летнего молодого человека в Алтайском крае.

Рубцовчанин Алексей Бутин пропал 27 октября 2017 года. Поскольку сведений о его местонахождении долгое время не поступало, следователи возбудили уголовное дело.

Приметы без вести пропавшего: рост – 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

Среди особых примет – татуировка в виде дракона на правом плече. В день исчезновения был одет в серую спортивную шапку, синюю куртку, голубые джинсы, черные кроссовки.

Если вам известно что-либо о местонахождении мужчины, позвоните по тел.: 8 (3852) 29-80-39, 02.