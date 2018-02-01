В Алтайском крае ищут без вести пропавшего парня с татуировкой дракона

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 11:45

В Алтайском крае ищут без вести пропавшего парня с татуировкой дракона


Все материалы сюжета

Разыскиваются в Алтайском крае

Поиски ведутся с октября 2017 года

В Алтайском крае ищут без вести пропавшего парня с татуировкой дракона

В Алтайском крае ищут без вести пропавшего парня с татуировкой дракона

Без вести пропавший Фото: СУ СК РФ

Уголовное дело по статье «убийство» возбудили по факту исчезновения 24-летнего молодого человека в Алтайском крае.

Рубцовчанин Алексей Бутин пропал 27 октября 2017 года. Поскольку сведений о его местонахождении долгое время не поступало, следователи возбудили уголовное дело.

Приметы без вести пропавшего: рост – 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

Среди особых примет – татуировка в виде дракона на правом плече. В день исчезновения был одет в серую спортивную шапку, синюю куртку, голубые джинсы, черные кроссовки.

Если вам известно что-либо о местонахождении мужчины, позвоните по тел.: 8 (3852) 29-80-39, 02.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии