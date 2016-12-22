В Алтайском крае ищут без вести пропавшую 17-летнюю жительницу Воронежа



Все материалы сюжета

Разыскиваются в Алтайском крае

Девушку разыскивают с лета текущего года.

17-летняя жительница Воронежа может находиться в Алтайском крае. Информацию разместил СУ СК России по краю.

Девушка ушла из дома в Советском районе города Воронежа 12 июня текущего года. До сих пор она числится среди пропавших без вести. В сообщении также сказано, что девушка может скрываться намеренно.

По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело – «Убийство».

Приметы без вести пропавшей: рост – около 160 см, плотное телосложение, прямые черные волосы, голубые глаза. У девушки есть родинка на правой щеке, и у нее близорукость. Была одета в черные лосины, бежевую майку, черные кроссовки с белыми полосками.

Сообщить о местонахождении девушки можно по тел.: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 (алтайский СК), или в г.Воронеж по тел.: 8 (473) 272-18-79, 8 (920) 219-79-41 или 102.