В Алтайском крае из-за траура отменят все развлекательные мероприятия

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 16:45

В Алтайском крае из-за траура отменят все развлекательные мероприятия

Исключение сделают для новогодних ёлок.

В Алтайском крае из-за траура отменят все развлекательные мероприятия />

Понедельник, 26 декабря, объявлен Днем траура по жертвам авиакатастрофы над Черным морем. В Алтайском крае, как и по всей стране, рекомендовано отменить или перенести все развлекательные мероприятия. Исключение сделали для новогодних ёлок, на которые съезжаются дети со всего края.

«Детские новогодние елки пройдут в обычном режиме согласно расписанию», — сообщили в краевом управлении по культуре и архивному делу.

Напомним, 25 декабря самолет Минобороны упал в море после дозаправки в Адлере. На борту ТУ-154 находилось 92 человека, в том числе 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 журналистов. Артисты летели в Сирию, чтобы выступить перед военными, которые вынуждены праздновать Новый год вдали от дома.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 16:45
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