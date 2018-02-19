В Алтайском крае накажут директора школы, ученик которой получил травму

Мальчик получил закрытый компрессионный перелом позвоночника
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении на директора алтайской школы, в которой 13-летний мальчик получил серьезную травму позвоночника.
29 ноября прошлого года на перемене подросток сорвался с турника и упал на маты. У него диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника.
Как оказалось, в образовательном учреждении не было документов на соответствие турника требованиям безопасности. Не нашли и документы с техническими характеристиками конструкции. Директору направили представление об устранении нарушений, а также возбудили дело.
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