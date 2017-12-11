В Алтайском крае опрокинулся трактор К-700А, погибли два человека

Госинспекция сообщила о ходе следствия

Два человека погибли в с. Коротояк Алтайского края при опрокидывании трактора К-700А в ноябре 2017 года. О ходе следствия по факту ЧП сообщила Госинспекция Алтайского края.

По словам В. Смолера, главного государственного инженера-инспектор гостехнадзора Хабарского района, за несколько месяцев до ДТП трактор прошел техосмотр, но перед аварией у него разрушилась крестовина карданного вала заднего ведущего моста.

Механизатор, который сел за руль, не имея прав нужной категории, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В аварии также погиб его пассажир. В настоящее время проводится комплекс экспертиз.