В Алтайском крае опрокинулся трактор К-700А, погибли два человека

mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 17:45

В Алтайском крае опрокинулся трактор К-700А, погибли два человека

Госинспекция сообщила о ходе следствия

В Алтайском крае опрокинулся трактор К-700А, погибли два человека

Два человека погибли в с. Коротояк Алтайского края при опрокидывании трактора К-700А в ноябре 2017 года. О ходе следствия по факту ЧП сообщила Госинспекция Алтайского края.

По словам В. Смолера, главного государственного инженера-инспектор гостехнадзора Хабарского района, за несколько месяцев до ДТП трактор прошел техосмотр, но перед аварией у него разрушилась крестовина карданного вала заднего ведущего моста.

Механизатор, который сел за руль, не имея прав нужной категории, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В аварии также погиб его пассажир. В настоящее время проводится комплекс экспертиз.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 17:45
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