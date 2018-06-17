В Алтайском крае передают ливни с градом и штормовой ветер

В южных районах сохраняется высокая пожароопасность
Штормовой ветер, ливни с грозами передают на 14 июня в Алтайском крае. Кроме того, передан штормпрогноз до 15 июня из-за пожароопасности.
Лесные пожары прогнозируют в южных районах края. Там объявлен 4 класс горимости.
По данным Алтайского ЦГМС, ливни с грозами и градом ожидаются на большей части территории края. Днем ветер усилится с 15-20 м/с до 25 м/с. Температура днем составит +18+23, в восточных районах – до +28 градусов.
В связи с дождливой погодой будет подниматься уровень воды в бассейнах рек Катунь, Обь, Бия. Так, в Оби в районе Барнаула до критической отметки 540 см осталось 7 см. В Затоне вода зашла на приусадебные участки. В алтайском населенном пункте Сростки также прогнозируют подтопление. Местных жителей просят предпринять меры безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по тел.: (3852) 65-82-19.
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