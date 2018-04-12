В Алтайском крае перекрыли еще одну автодорогу из-за подтопления

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Паводок в Алтайском крае

Подтоплена дорога в Завьяловском районе

Автодорогу перекрыли в Завьяловском районе из-за подтопления талыми водами, сообщает Алтайавтодор.

Перекрыто несколько участков дороги «Ребриха — Шарчино – Корчино — Завьялово – Леньки — Благовещенка». Переливы талых вод выявлены от границы Мамонтовского района до села Добрая Воля км 82+132 — км 93+800) и в районе села Добрая Воля (км 96+700- км 97+500).

Напомним также, что из-за подъема уровня воды в реке Алей размыло дорогу до села Красноярка. Автомобилисты пользуются альтернативным проездом.