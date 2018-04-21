В Алтайском крае планируют снять режим ЧС до конца недели

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Паводок в Алтайском крае
Губернатор заявил о выходе региона из первой волны паводка
Режим ЧС планируют снять в Алтайском крае до конца недели, об этом заявил губернатор Александр Карлин.
Карлин дал поручение подготовить предложения по завершению всех работ, проводимых в рамках особого режима, объявленного 27 марта. Теперь перед властями стоит очередная задача – ликвидация последствий первой волны паводка.
Паводок нанес ущерб 217 населенным пунктам, пострадали 21 289 человек. В настоящее время уровень воды в алтайских реках снижается, но в воде еще остаются 99 приусадебных участков и один дом.
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