В Алтайском крае планируют снять режим ЧС до конца недели

mavit
Автор: mavit Апрель 21, 2018 05:45

В Алтайском крае планируют снять режим ЧС до конца недели


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Паводок в Алтайском крае

Губернатор заявил о выходе региона из первой волны паводка

В Алтайском крае планируют снять режим ЧС до конца недели

Режим ЧС планируют снять в Алтайском крае до конца недели, об этом заявил губернатор Александр Карлин.

Карлин дал поручение подготовить предложения по завершению всех работ, проводимых в рамках особого режима, объявленного 27 марта. Теперь перед властями стоит очередная задача – ликвидация последствий первой волны паводка.

Паводок нанес ущерб 217 населенным пунктам, пострадали 21 289 человек. В настоящее время уровень воды в алтайских реках снижается, но в воде еще остаются 99 приусадебных участков и один дом.

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mavit
Автор: mavit Апрель 21, 2018 05:45
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