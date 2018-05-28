В Алтайском крае подготовили прогноз ЧС на июнь

Названы территории, которым грозит подтопление

О возможных чрезвычайных ситуациях на территории Алтайского края в июне рассказали в ГУ МЧС России по краю.

Главной опасностью для края является вторая волна паводка, которая начнется из-за активного снеготаяния в горах Алтая. Поскольку, по прогнозам синоптиков Республики Алтая, в июне ожидаются низкие температуры (ночью: -5…-10, днем: +6… +11), снег начнет таять только во второй декаде месяца. Но возможны резкие подъемы воды в реках из-за дождей, которые ожидаются в большинстве дней первой половины июня. Опасных отметок вода может достигнуть в реке Обь — на отрезке между Барнаулом и Камнем-на-Оби, а также в р.Катунь.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю назвали территории, которым грозит подтопление: Барнаул, Новоалтайск, Алтайский, Бийский, Краснощековский, Быстроистокский, Солонешенский, Калманский, Красногорский, Курьинский, Смоленский, Советский, Усть-Пристанский, Солтонский, Тальменский, Каменский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский, Петропавловский, Первомайский и Павловский районы.

Специалисты готовятся к многочисленным лесостепным пожарам во второй и третьей декадах июня, когда температура воздуха прогреется до +31 градуса. Возможны пожары из-за грозовых разрядов, особенно в первой декаде месяца. В зоне риска находятся Первомайский, Шелаболихинский, Павловский, Тогульский, Тальменский, Троицкий, Залесовский, Рубцовский и Бийский районы и Славгород.

Возрастет количество ДТП с участием мото- и велотранспорта, а также общественного транспорта. Неблагоприятную обстановку на дорогах прогнозируют на федеральных трассах, а также на ряде автодорог местного значения, где высокий поток машин.

Сложится опасная обстановка на воде в праздничные дни – с 9 по 12 июня.

Не стоит также забывать об активности клещей. Пик наступит в июне.