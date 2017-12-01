В Алтайском крае подростка подозревают в убийстве 86-летней женщины

Пенсионерку задушили в собственном доме

86-летнюю женщину из алтайского села Порошино задушили в собственном доме и украли более 30 тысяч рублей, сообщает региональный СКР.

По подозрению в убийстве престарелой женщины задержан 16-летний подросток.

По версии следствия, молодой человек пошел на преступление, зная, что у пенсионерки были накопления. Он проник в ее дом ночью 24 ноября. Подросток сначала несколько раз ударил хозяйку дома топором по голове, а затем задушил. Когда женщина скончалась, он забрал деньги из дома и скрылся.

Его задержали на следующий день, похищенная сумма была при нем. В настоящее время молодой человек находится под стражей.