В Алтайском крае подростка подозревают в убийстве 86-летней женщины

mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 17:45

В Алтайском крае подростка подозревают в убийстве 86-летней женщины

Пенсионерку задушили в собственном доме

В Алтайском крае подростка подозревают в убийстве 86-летней женщины

86-летнюю женщину из алтайского села Порошино задушили в собственном доме и украли более 30 тысяч рублей, сообщает региональный СКР.

По подозрению в убийстве престарелой женщины задержан 16-летний подросток.

По версии следствия, молодой человек пошел на преступление, зная, что у пенсионерки были накопления. Он проник в ее дом ночью 24 ноября. Подросток сначала несколько раз ударил хозяйку дома топором по голове, а затем задушил. Когда женщина скончалась, он забрал деньги из дома и скрылся.

Его задержали на следующий день, похищенная сумма была при нем. В настоящее время молодой человек находится под стражей.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 17:45
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