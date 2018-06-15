В Алтайском крае поезд протаранил иномарку

Водитель пытался проскочить железнодорожный переезд
Поезд протаранил иномарку, которая пыталась проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся составом.
Как сообщили очевидцы, ЧП произошло 9 июня возле Славгорода в Алтайском крае. Автомобиль Toyota Camry почти успел проехать, поезд зацепил задний бампер и багажник машины. Однако от удара иномарку закрутило, и она врезалась в отбойник. Водителя госпитализировали.
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