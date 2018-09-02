В Алтайском крае полиция нашла тайник с оружием и патронами

Изъято более 2000 патронов различного калибра
Сотрудники транспортной полиции нашли тайник с оружием и патронами в гараже жителя Тальменского района.
Было изъято два охотничьих ружья, несколько упаковок с порохом и более 2000 патронов.
В ходе проверки было установлено, что 1885 патронов являются боеприпасами, а на оружие у мужчины не было разрешения. В отношении 65-летнего мужчины возбудили уголовные дела, а также дело об административном правонарушении.
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Комментарии
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Алина
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Алена
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алена
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Evgen
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