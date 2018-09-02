В Алтайском крае полиция нашла тайник с оружием и патронами

mavit
Автор: mavit Сентябрь 2, 2018 17:45

В Алтайском крае полиция нашла тайник с оружием и патронами

Изъято более 2000 патронов различного калибра

В Алтайском крае полиция нашла тайник с оружием и патронами

Сотрудники транспортной полиции нашли тайник с оружием и патронами в гараже жителя Тальменского района.

Было изъято два охотничьих ружья, несколько упаковок с порохом и более 2000 патронов.

В ходе проверки было установлено, что 1885 патронов являются боеприпасами, а на оружие у мужчины не было разрешения. В отношении 65-летнего мужчины возбудили уголовные дела, а также дело об административном правонарушении.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Сентябрь 2, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

    Читать статью
  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

    Читать статью
  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

    Читать статью
  • Evgen

    Evgen

    27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…

    Читать статью

  • где можно посмотреть результаты засисления?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии