В Алтайском крае полиция нашла тайник с оружием и патронами

Изъято более 2000 патронов различного калибра

Сотрудники транспортной полиции нашли тайник с оружием и патронами в гараже жителя Тальменского района.

Было изъято два охотничьих ружья, несколько упаковок с порохом и более 2000 патронов.

В ходе проверки было установлено, что 1885 патронов являются боеприпасами, а на оружие у мужчины не было разрешения. В отношении 65-летнего мужчины возбудили уголовные дела, а также дело об административном правонарушении.