В Алтайском крае после пожара возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 17:45

В Алтайском крае после пожара возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

Задержан подозреваемый, который мог устроить поджог

В Алтайском крае после пожара возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

Уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» возбуждено в Алтайском крае по факту гибели пяти человек при пожаре.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, дом в селе Косиха, в котором нашли тела погибших, подожгли. Задержан подозреваемый – 23-летний местный житель, у которого произошел конфликт с потерпевшими. Следователи собираются ходатайствовать о заключении мужчины под стражу, назначен комплекс экспертиз.

Напомним, пожар в частном деревянном доме в селе Косиха произошел ночью 20 апреля. Возгорание началось на веранде, из-за отравления угарным газом скончались три женщины и два мужчины в возрасте 27-59 лет.

«Все погибшие вели антисоциальный образ жизни, в доме постоянно собирались компании, распивающие спиртные напитки», — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 17:45
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