В Алтайском крае при пожаре в частном доме погиб двухлетний ребенок

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Пожар в частном доме в селе Ельцовского района унес жизнь двухлетнего ребенка. Его старшего брата (5 лет) госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Трагедия произошла 20 декабря днем в селе Новокаменка.

Как рассказали в СУ СК РФ по краю, дети во время пожара находились в доме одни. По данному факту следователи проводят проверку. В ходе разбирательства будут проверены условия проживания несовершеннолетних.