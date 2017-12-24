В Алтайском крае при пожаре в частном доме погиб двухлетний ребенок

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Пожар в частном доме в селе Ельцовского района унес жизнь двухлетнего ребенка. Его старшего брата (5 лет) госпитализировали с признаками отравления угарным газом.
Трагедия произошла 20 декабря днем в селе Новокаменка.
Как рассказали в СУ СК РФ по краю, дети во время пожара находились в доме одни. По данному факту следователи проводят проверку. В ходе разбирательства будут проверены условия проживания несовершеннолетних.
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