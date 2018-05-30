В Алтайском крае разыскивают 34-летнего мужчину

mavit
Автор: mavit Май 30, 2018 11:45

В Алтайском крае разыскивают 34-летнего мужчину


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Разыскиваются в Алтайском крае

Мужчина без вести пропал 21 мая

В Алтайском крае разыскивают 34-летнего мужчину

34-летнего жителя Рубцовска разыскивают вторую неделю в Алтайском крае, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мужчина без вести пропал 21 мая 2018 года.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые корни, серо-голубые глаза. Был одет в спортивный костюм темного цвета, черно-белые кроссовки, черную кепку.

Сообщить о местонахождении мужчины можно по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Май 30, 2018 11:45
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  • Саша

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

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