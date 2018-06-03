В Алтайском крае с 8 апреля разыскивают 65-летнего мужчину

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство»
65-летний Николай Голомедов разыскивается в Алтайском крае.
Фото: пресс-служба СКР
По данным регионального следственного управления СКР, 8 апреля 2018 года житель Тогула ушел в неизвестном направлении, до сих пор он не связывался с родственниками. Из-за длительного отсутствия мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Николай Голомедов выглядит старше своих лет, на вид ему около 76. Он худощавый, среднего роста, с залысинами на затылке. Особые приметы: татуировки на предплечьях и следы от ожогов на спине. Информацию можно сообщить по телефонам: 8(385-2) 29-80-39, 29-80-02 или 02, 102 (с мобильного телефона)
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