В Алтайском крае сгорело здание сельской администрации

Здание восстановлению не подлежит
Пожар в селе Топчихинского района уничтожил здание, в котором находился сельсовет, сообщает офсайт Алтайского края.
ЧП произошло 1 июня в 12:25 в селе Зимино в административном здании, где, помимо сельской администрации, находился также офис «Почты России» и пункт участкового. Когда началось задымление, сработала пожарная сигнализация, и люди успели покинуть помещения. Огонь тушили несколько часов, только к 16:00 он был ликвидирован. Деревянная постройка полностью сгорела. Согласно заключению экспертов, пожар возник из-за замыкания электропроводки.
Новый врио главы региона Виктор Томенко взял на личный контроль ситуацию. Он пообщался по телефону с главой района Денисом Тренькаевым. Было принято решение выделить для сотрудников пострадавших организаций помещения в школе и многоквартирном доме.
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