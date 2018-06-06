В Алтайском крае сгорело здание сельской администрации

Здание восстановлению не подлежит

Пожар в селе Топчихинского района уничтожил здание, в котором находился сельсовет, сообщает офсайт Алтайского края.

ЧП произошло 1 июня в 12:25 в селе Зимино в административном здании, где, помимо сельской администрации, находился также офис «Почты России» и пункт участкового. Когда началось задымление, сработала пожарная сигнализация, и люди успели покинуть помещения. Огонь тушили несколько часов, только к 16:00 он был ликвидирован. Деревянная постройка полностью сгорела. Согласно заключению экспертов, пожар возник из-за замыкания электропроводки.

Новый врио главы региона Виктор Томенко взял на личный контроль ситуацию. Он пообщался по телефону с главой района Денисом Тренькаевым. Было принято решение выделить для сотрудников пострадавших организаций помещения в школе и многоквартирном доме.