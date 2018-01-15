В Алтайском крае судят экс-депутата за присвоение более 9 миллионов рублей

На имущество обвиняемого наложен арест
Бывший председатель дорожно-строительного кооператива, ранее занимавший пост депутата Мамонтовского Совета депутатов, пойдет под суд за присвоению и растрату 9,7 млн рублей, сообщает региональный СКР.
Обвиняемый в апреле 2013 года предложил своим подчиненным заключить с банком кредитные договора, а полученные по ним деньги передать ему в качестве займа кооперативу. В итоге было присвоено более 9 млн рублей, которые он потратил по собственному усмотрению.
Кроме того, обвиняемый перечислил средства кооператива на счет подысканной им фирмы. 4 млн рублей он снял посредством представителей фирмы и частично погасил кредит, а остальные деньги потратил.
На имущество обвиняемого общей стоимостью более 3 млн рублей наложили арест.
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