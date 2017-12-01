В Алтайском крае трое мужчин в масках ограбили и сожгли дом фермера

Полиция задержала подозреваемых
Трое мужчин задержаны по подозрению в хищении у алтайского фермера 75 тысяч рублей и поджоге его дома, сообщает ГУ МВД России по краю.
В ноябре 2017 года в селе Суетка мужчины в масках проникли ночью в дом местного фермера, когда тот был в командировке. Они потребовали у его 52-летней супруги деньги и золотые украшения. После они заперли женщину в сарае, а дом подожгли. Потерпевшую нашли соседи, которые заметили пожар в доме.
В ходе разыскных мероприятий задержали 32-летнего уроженца Алтайского края и двоих мужчин (1994 и 1972 г.р.), которые проживают в других регионах.
Было возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.
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