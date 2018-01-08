В Алтайском крае в ДТП с двумя грузовиками погибли два человека

mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 05:45

В Алтайском крае в ДТП с двумя грузовиками погибли два человека

В настоящее время проводится проверка

В Алтайском крае в ДТП с двумя грузовиками погибли два человека

Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Залесовском районе, сообщили в ГИБДД по краю.

28 декабря 43-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь по трассе в сторону Кемеровской области, во время обгона столкнулся на «встречке» с грузовиком Volvo. Последний впоследствии врезался в другой грузовик, который двигался в попутном направлении с внедорожником.

Водитель Nissan и 70-летняя женщина-пассажир погибли на месте. Еще одного пассажира госпитализировали.

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mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 05:45
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