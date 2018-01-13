В Алтайском крае внедорожник сбил перебегавшую дорогу пенсионерку

ДТП произошло 10 января утром
Пенсионерка, перебегая дорогу в неположенном месте, попала под колеса внедорожника, сообщают «Каменские известия».
Автомобиль Toyota Hilux Surf сбил 78-летнюю женщину около 8 часов утра 10 января на улице Гагарина. Водитель пытался затормозить, но было слишком поздно.
Женщина с вывихом плеча была доставлена в местную больницу.
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