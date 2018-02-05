В Алтайском крае волонтеры уже несколько месяцев ищут мужчину со шрамом

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Разыскиваются в Алтайском крае
Мужчина пропал в сентябре 2017 года
58-летнего жителя алтайского села Павловск разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Поиски ведутся с конца сентября 2017 года. Известно, что мужчине требуется помощь врачей.
Приметы: рост – 170 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. У мужчины есть шрам на верхней губе, и нос деформирован.
Информацию о местонахождении без вести пропавшего можно сообщить по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.
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