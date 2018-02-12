В Алтайском крае за помощь в поисках пропавшего мужчины дают вознаграждение

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Разыскиваются в Алтайском крае
Поиски ведутся с лета 2017 года
Полиция с июня прошлого года разыскивает жителя поселка Новые Зори Павловского района.
61-летний Павел Шихалев ушел из дома 4 июня 2017 года. Мужчина страдает психическими заболеваниями и в незнакомой местности плохо ориентируется.
Приметы: рост 160-174 см, худощавое телосложение, седые волосы, лобовая лысина. Есть борода. Был одет в бело-голубую тельняшку, синие спортивные штаны и черные сланцы.
Если вы располагаете информацией о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам: 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23 или 02.
Фото: ГУ МВД России
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