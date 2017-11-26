В Алтайском крае задержали автомобиль, перевозивший 100 молодых пихт

У водителя не было специальных документов

Водителя, перевозившего 100 штук пихты, задержали в Алтайском крае, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии.

Мужчину задержали 16 ноября на автодороге «Курья-Колывань». У него не было разрешающих документов.

Специалисты отмечают рост случаев незаконной рубки хвойных деревьев в преддверии Нового года. Только за ноябрь в крае зафиксировано четыре случая.

За незаконную рубку деревьев грозит либо штраф до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы и т.д.