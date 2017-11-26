В Алтайском крае задержали автомобиль, перевозивший 100 молодых пихт

У водителя не было специальных документов
Водителя, перевозившего 100 штук пихты, задержали в Алтайском крае, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии.
Мужчину задержали 16 ноября на автодороге «Курья-Колывань». У него не было разрешающих документов.
Специалисты отмечают рост случаев незаконной рубки хвойных деревьев в преддверии Нового года. Только за ноябрь в крае зафиксировано четыре случая.
За незаконную рубку деревьев грозит либо штраф до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы и т.д.
Читайте также
- В Барнауле на пешеходном переходе на ул. Кутузова сбили женщину 0 22.Дек
- Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда 0 02.Ноя
- Соседям доверять нельзя 1 28.Май
- В Алтайском крае предано штормовое предупреждение на 17 декабря 0 20.Дек
- Десантник, который в Анапе изнасиловал девушку-чукчу и оставил ее на растерзание собакам, получил 20 лет колонии 0 15.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Misha
К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались…Читать статью
-
Freddy_Girl31
Правильно сделал!Читать статью
-
Игнат
Да крутая играЧитать статью
-
Oleg
Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…Читать статью
-
Крот
Игра клас!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий