В Алтайском крае затопило почти 1 000 жилых домов

Зона подтопления продолжает увеличиваться

Число подтопленных домов и приусадебных участков продолжает увеличиваться.

По данным на 26 марта 22.00 в регионе подтоплено 2695 приусадебных участка и 986 жилых домов, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Подтоплению подверглись города: Барнаул, Белокуриха, Новоалтайск, Заринск.

А так же 71 населенный пункт в Краснощековском, Третьяковском, Зональном, Чарышском, Быстроистокском, Алтайском, Солонешенском, Усть-Калманском, Петропавловском, Советском, Шипуновском и Смоленском районах.

К ликвидации последствий привлечено 1442 человека и 402 единицы техники, из которых от МЧС России: 727 человека и 116 единиц техники.