В Алтайском крае затопило почти 1 000 жилых домов

mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 17:45

В Алтайском крае затопило почти 1 000 жилых домов

Зона подтопления продолжает увеличиваться

В Алтайском крае затопило почти 1 000 жилых домов

Число подтопленных домов и приусадебных участков продолжает увеличиваться.

По данным на 26 марта 22.00 в регионе подтоплено 2695 приусадебных участка и 986 жилых домов, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Подтоплению подверглись города: Барнаул, Белокуриха, Новоалтайск, Заринск.

А так же 71 населенный пункт в Краснощековском, Третьяковском, Зональном, Чарышском, Быстроистокском, Алтайском, Солонешенском, Усть-Калманском, Петропавловском, Советском, Шипуновском и Смоленском районах.

К ликвидации последствий привлечено 1442 человека и 402 единицы техники, из которых от МЧС России: 727 человека и 116 единиц техники.

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mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 17:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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