В Алтайском крае затопило почти 1 000 жилых домов

Зона подтопления продолжает увеличиваться
Число подтопленных домов и приусадебных участков продолжает увеличиваться.
По данным на 26 марта 22.00 в регионе подтоплено 2695 приусадебных участка и 986 жилых домов, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Подтоплению подверглись города: Барнаул, Белокуриха, Новоалтайск, Заринск.
А так же 71 населенный пункт в Краснощековском, Третьяковском, Зональном, Чарышском, Быстроистокском, Алтайском, Солонешенском, Усть-Калманском, Петропавловском, Советском, Шипуновском и Смоленском районах.
К ликвидации последствий привлечено 1442 человека и 402 единицы техники, из которых от МЧС России: 727 человека и 116 единиц техники.
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Комментарии
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Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
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Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
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