В алтайском райцентре ввели карантин из-за бешенства питбультерьера

Всех животных в округе экстренно прививают
Домашний питбультерьер скончался в райцентре Новоегорьевское от бешенства, после этого в селе ввели карантин. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на Никиту Шелепова, начальника управления ветеринарии по району.
Незадолго до этого собака покусала хозяина, мужчине пришлось обратиться за медицинской помощь. За животным установили надзор, но вскоре собака пала. В барнаульской лаборатории установили диагноз — «бешенство».
Как могла заразиться домашняя собака, не понятно. Хозяин утверждает, что его питбультерьер не контактировал с подозрительными животными, однако недавно он гулял в лесу.
Сейчас на ближайших улицах экстренно проводят дезинфекцию и вакцинацию домашних животных. Карантин могут снять только через два месяца.
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