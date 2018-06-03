В алтайском райцентре ввели карантин из-за бешенства питбультерьера

Всех животных в округе экстренно прививают

Домашний питбультерьер скончался в райцентре Новоегорьевское от бешенства, после этого в селе ввели карантин. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на Никиту Шелепова, начальника управления ветеринарии по району.

Незадолго до этого собака покусала хозяина, мужчине пришлось обратиться за медицинской помощь. За животным установили надзор, но вскоре собака пала. В барнаульской лаборатории установили диагноз — «бешенство».

Как могла заразиться домашняя собака, не понятно. Хозяин утверждает, что его питбультерьер не контактировал с подозрительными животными, однако недавно он гулял в лесу.

Сейчас на ближайших улицах экстренно проводят дезинфекцию и вакцинацию домашних животных. Карантин могут снять только через два месяца.