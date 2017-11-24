В алтайском селе одинокую пенсионерку избили и угрожали убийством

Подозреваемый скрывался от полиции несколько дней

53-летний житель Бийского района подозревается в разбойном нападении на одинокую пенсионерку.

По данным полиции, в селе Солтон мужчина проник в дом пенсионерки и, угрожая ей ножом, потребовал отдать сбережения. Женщина сказала, что денег у нее нет. Но злоумышленник не поверил, несколько раз ударил ее по голове и обыскал дом. В доме ничего ценного не оказалось, и он ушел.

Наутро женщину нашла ее родственница, по фототеке потерпевшая смогла опознать нападавшего. От полиции он скрывался несколько дней. Ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.