В алтайском селе разлившийся ручей затопил шесть домов

Вода вышла из берегов из-за промерзания водопропускной трубы
Ручей в селе Первокаменка вышел из берегов и затопил несколько придомовых построек, сообщают Наши новости.
Местные жители пытаются защитить свои дома, сооружая вдоль домов насыпи. Их высота достигает уже двух метров.
Пострадавшие рассказали, что еще в декабре из-за перемерзания водопропускной трубы ручей начал выходить из берегов, и они предупреждали об этом экстренные службы. Но специалисты приехали в село только в январе, заявив, что «здесь ничего такого страшного нету».
В настоящее время вода затопила постройки, в которых хранится уголь и дрова, и замерзла. Спасатели все-таки приехали на помощь местным жителям с инструментами для резки льда, 8 февраля сюда привезут парогенератор, чтобы разморозить трубу.
Но летом появится другая проблема: лед растает, и постройки вновь окажутся в воде.
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