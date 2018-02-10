В алтайском селе разлившийся ручей затопил шесть домов

Вода вышла из берегов из-за промерзания водопропускной трубы

Ручей в селе Первокаменка вышел из берегов и затопил несколько придомовых построек, сообщают Наши новости.

Местные жители пытаются защитить свои дома, сооружая вдоль домов насыпи. Их высота достигает уже двух метров.

Пострадавшие рассказали, что еще в декабре из-за перемерзания водопропускной трубы ручей начал выходить из берегов, и они предупреждали об этом экстренные службы. Но специалисты приехали в село только в январе, заявив, что «здесь ничего такого страшного нету».

В настоящее время вода затопила постройки, в которых хранится уголь и дрова, и замерзла. Спасатели все-таки приехали на помощь местным жителям с инструментами для резки льда, 8 февраля сюда привезут парогенератор, чтобы разморозить трубу.

Но летом появится другая проблема: лед растает, и постройки вновь окажутся в воде.