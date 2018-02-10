В алтайском селе разлившийся ручей затопил шесть домов

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 11:45

В алтайском селе разлившийся ручей затопил шесть домов

Вода вышла из берегов из-за промерзания водопропускной трубы

В алтайском селе разлившийся ручей затопил шесть домов

Ручей в селе Первокаменка вышел из берегов и затопил несколько придомовых построек, сообщают Наши новости.

Местные жители пытаются защитить свои дома, сооружая вдоль домов насыпи. Их высота достигает уже двух метров.

Пострадавшие рассказали, что еще в декабре из-за перемерзания водопропускной трубы ручей начал выходить из берегов, и они предупреждали об этом экстренные службы. Но специалисты приехали в село только в январе, заявив, что «здесь ничего такого страшного нету».

В настоящее время вода затопила постройки, в которых хранится уголь и дрова, и замерзла. Спасатели все-таки приехали на помощь местным жителям с инструментами для резки льда, 8 февраля сюда привезут парогенератор, чтобы разморозить трубу.

Но летом появится другая проблема: лед растает, и постройки вновь окажутся в воде.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии