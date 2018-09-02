В алтайском селе столкнулись два автомобиля ВАЗ, пострадали 5 человек

Один из водителей нарушил ПДД

Пять человек получили травмы при столкновении двух ВАЗов в одном из сел Угловского района.

Авария произошла 28 августа в 00:25 в селе Топольное на улице Степная. Как рассказали АиФ-Алтай в ГИБДД по краю, молодой человек 1992 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21074, нарушил правила расположения на проезжей части. В результате автомобиль врезался в ВАЗ21060, за рулем которого находился мужчина 1988 г.р.

В ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры ВАЗ 21074: две девушки (2004 и 2002 г.р.) и молодой человек 1997 г.р.