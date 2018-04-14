В алтайском селе водитель Toyota Corolla врезался в стену здания и погиб

ДТП произошло в селе Налобиха
Водитель инормаки погиб, врезавшись в стену здания в алтайском селе Налобиха.
Как рассказали АиФ-Алтай в ГИБДД по краю, 11 апреля в 21:15 33-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, на улице Республики нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в здание №1.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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