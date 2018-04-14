В алтайском селе водитель Toyota Corolla врезался в стену здания и погиб

mavit
Автор: mavit Апрель 14, 2018 11:45

В алтайском селе водитель Toyota Corolla врезался в стену здания и погиб

ДТП произошло в селе Налобиха

В алтайском селе водитель Toyota Corolla врезался в стену здания и погиб

Водитель инормаки погиб, врезавшись в стену здания в алтайском селе Налобиха.

Как рассказали АиФ-Алтай в ГИБДД по краю, 11 апреля в 21:15 33-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, на улице Республики нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в здание №1.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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mavit
Автор: mavit Апрель 14, 2018 11:45
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