В алтайском селе водитель Toyota Corolla врезался в стену здания и погиб

ДТП произошло в селе Налобиха

Водитель инормаки погиб, врезавшись в стену здания в алтайском селе Налобиха.

Как рассказали АиФ-Алтай в ГИБДД по краю, 11 апреля в 21:15 33-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, на улице Республики нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в здание №1.

Обстоятельства ДТП выясняются.