В алтайском селе вторую неделю нет воды в домах

Власти сообщили, что данный вопрос находится на контроле
Жители алтайского села Корнилово жалуются на отсутствие воды в домах на протяжении уже около двух недель, сообщают Каменские известия.
Данный вопрос был задан главе Корниловского сельсовета Сергею Сергейчуку. По его словам, ЧП произошло из-за замерзания трубы от скважины до трассы. После замены насоса выяснилось, что в скважине мало воды, и водоснабжение восстановили только в детском саду. В школе воду так и не дали, а потому занятия сократили до 30 минут.
Сейчас отогревают резервную скважину, водоразборные колонки.
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