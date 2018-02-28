В алтайском селе вторую неделю нет воды в домах

Власти сообщили, что данный вопрос находится на контроле

Жители алтайского села Корнилово жалуются на отсутствие воды в домах на протяжении уже около двух недель, сообщают Каменские известия.

Данный вопрос был задан главе Корниловского сельсовета Сергею Сергейчуку. По его словам, ЧП произошло из-за замерзания трубы от скважины до трассы. После замены насоса выяснилось, что в скважине мало воды, и водоснабжение восстановили только в детском саду. В школе воду так и не дали, а потому занятия сократили до 30 минут.

Сейчас отогревают резервную скважину, водоразборные колонки.