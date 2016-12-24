В аптеке Барнаула неправильно хранили лекарства

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.
Нарушения при хранении лекарственного препарата были выявлены в одной из аптек Барнаула, сообщает прокуратура.
В аптеке, расположенной в Центральном районе, препарат «Панкреатин» хранили при температуре 5 градусов, хотя рекомендованная температура – от 12 до 20 градусов.
Провизора привлекли к административной ответственности. Сам же препарат изъяли из оборота.
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