В аптеке Барнаула неправильно хранили лекарства

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Нарушения при хранении лекарственного препарата были выявлены в одной из аптек Барнаула, сообщает прокуратура.

В аптеке, расположенной в Центральном районе, препарат «Панкреатин» хранили при температуре 5 градусов, хотя рекомендованная температура – от 12 до 20 градусов.

Провизора привлекли к административной ответственности. Сам же препарат изъяли из оборота.