В аптеке Барнаула неправильно хранили лекарства

Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 22:45

В аптеке Барнаула неправильно хранили лекарства

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В аптеке Барнаула неправильно хранили лекарства

Нарушения при хранении лекарственного препарата были выявлены в одной из аптек Барнаула, сообщает прокуратура.

В аптеке, расположенной в Центральном районе, препарат «Панкреатин» хранили при температуре 5 градусов, хотя рекомендованная температура – от 12 до 20 градусов.

Провизора привлекли к административной ответственности. Сам же препарат изъяли из оборота. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 22:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии