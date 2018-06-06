В Барнауле автомобиль въехал в автобусную остановку

Водитель был пьян — очевидцы
Иномарка снесла остановку общественного транспорта на улице Попова в Барнауле, сообщают подписчики паблика Barnaul22.
ДТП произошло днем 3 июня в районе пересечения с улицей Антона Петрова.
По словам очевидцев, водитель был пьян и после аварии пытался уехать, но его остановили прохожие. В ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.
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