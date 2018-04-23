В Барнауле без вести пропал 38-летний мужчина

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Разыскиваются в Алтайском крае

Волонтеры просят помощи в поисках

38-летнего барнаульца разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Роман Лемясов без вести пропал 12 апреля 2018 года.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную вязаную шапку, черную ветровку, голубые джинсы и черные ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении без вести пропавшего, сообщите об этом по телефону «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.