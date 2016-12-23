В Барнауле будут судить девушку за растрату денег своего возлюбленного

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 04:45

В Барнауле будут судить девушку за растрату денег своего возлюбленного

Девушка потратила деньги на собственные нужды.

В Барнауле будут судить девушку за растрату денег своего возлюбленного

20-летняя девушка из Барнаула пойдет под суд за то, что потратила деньги с банковской карты своего возлюбленного, сообщает ГУ МВД России по краю.

По данным полиции, потерпевший отправил девушку в продуктовый магазин и отдал ей свою банковскую карту, чтобы она оплатила покупки. Вместо этого она сняла 10 тысяч рублей, на которые приобрела сапоги и другие вещи. Молодому человеку сказала, что карту похитили.

Полиции удалось доказать обратное. Было возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 04:45
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