В Барнауле будут судить девушку за растрату денег своего возлюбленного

Девушка потратила деньги на собственные нужды.
20-летняя девушка из Барнаула пойдет под суд за то, что потратила деньги с банковской карты своего возлюбленного, сообщает ГУ МВД России по краю.
По данным полиции, потерпевший отправил девушку в продуктовый магазин и отдал ей свою банковскую карту, чтобы она оплатила покупки. Вместо этого она сняла 10 тысяч рублей, на которые приобрела сапоги и другие вещи. Молодому человеку сказала, что карту похитили.
Полиции удалось доказать обратное. Было возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.
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Комментарии
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Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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