В Барнауле будут судить врача-эндоскописта за повреждение желудка пациентке

Врача обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя
Врача городской поликлиники Барнаула обвиняют в причинении вреда здоровью своей пациентки во время медицинской процедуры.
Согласно материалам дела, в марте прошлого года в городской поликлинике по назначению врача пенсионерке проводили эндоскопию желудка. Во время процедуры 70-летняя женщина получила сквозное повреждение стенки пищевода. По версии следствия, врач нарушила методику проведения медицинской процедуры.
Следователи также не нашли записей в медкарте о диагностике и устранении последствий.
За ненадлежащее выполнение работ врача будут судить.
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Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
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Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
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