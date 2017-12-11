В Барнауле чиновницу и риелторов судят за махинации с жильем для сирот

mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 17:45

В Барнауле чиновницу и риелторов судят за махинации с жильем для сирот

Сумма ущерба составила более 16 млн рублей

В Барнауле чиновницу и риелторов судят за махинации с жильем для сирот

Начальнице отдела Главного управления строительства, транспорта, ЖКХ и троим риелторам предъявлено обвинение в мошенничестве при покупке жилья для детей-сирот и детей-инвалидов.

Обвиняемая, которая в управлении занимала должность начальника отдела управления правового и документационного обеспечения, была в курсе проводимых аукционов по поставке жилья, знала требования и цену контрактов. Эту информацию она сообщала знакомым риелторам, которые, в свою очередь, подыскивали подходящие квартиры. Вот только их стоимость была ниже заявленной на аукционе, а сами жилые помещения были в плохом состоянии.

Далее риелторы от имени собственников жилья продавали квартиры, а разницу в цене делили между членами группы.

По данным регионального СКР, в течение двух лет (2014-2016 гг.) мошенниками было продано 75 квартир. Сумма ущерба составила 16 млн рублей.

Следователи провели около 20 обысков, допросили сотни свидетелей. Данное уголовное дело имеет более 90 томов. 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 17:45
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