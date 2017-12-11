В Барнауле чиновницу и риелторов судят за махинации с жильем для сирот
Сумма ущерба составила более 16 млн рублей
Начальнице отдела Главного управления строительства, транспорта, ЖКХ и троим риелторам предъявлено обвинение в мошенничестве при покупке жилья для детей-сирот и детей-инвалидов.
Обвиняемая, которая в управлении занимала должность начальника отдела управления правового и документационного обеспечения, была в курсе проводимых аукционов по поставке жилья, знала требования и цену контрактов. Эту информацию она сообщала знакомым риелторам, которые, в свою очередь, подыскивали подходящие квартиры. Вот только их стоимость была ниже заявленной на аукционе, а сами жилые помещения были в плохом состоянии.
Далее риелторы от имени собственников жилья продавали квартиры, а разницу в цене делили между членами группы.
По данным регионального СКР, в течение двух лет (2014-2016 гг.) мошенниками было продано 75 квартир. Сумма ущерба составила 16 млн рублей.
Следователи провели около 20 обысков, допросили сотни свидетелей. Данное уголовное дело имеет более 90 томов.
Читайте также
- На Алтае брату и сестре вернули жилье, которого их лишили после смерти мамы 0
- Преподаватель физкультуры расстрелял курящих школьников в Прикамье 0
- Преимущества IP-видеонаблюдения 0
- В Алтайском крае трое мужчин в масках ограбили и сожгли дом фермера 0
- 55 % всех проб сливочного масла, отобранных Управлением Роспотребнадзора в Алтайском крае, действительно являются фальсификатом 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий