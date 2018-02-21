В Барнауле девочка получила ожоги ног во время водных процедур в детсаду

Мать ребенка обратилась в прокуратуру
Воспитанница ясельной группы детсада получила термические ожоги ног во время гигиенических процедур. ЧП произошло в одном из детских садов Ленинского района Барнаула.
По данным прокуратуры, младший воспитатель проводила гигиенические процедуры и ошпарила ребенка горячей водой. Как сообщила Лилия Семенова, помощник прокурора Ленинского района г. Барнаула, мать девочки обратилась в прокуратуру. По ее словам, из-за сильных ожогов девочка испытывала физическую боль, не могла вести привычный образ жизни во время реабилитации.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, нравственные страдания подлежат компенсации.
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