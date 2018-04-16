В Барнауле директора фирмы судят за невыплату зарплат на 2,5 млн рублей

mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 17:45

В Барнауле директора фирмы судят за невыплату зарплат на 2,5 млн рублей

Обвиняемый также скрывал свой доход от судебных приставов

В Барнауле директора фирмы судят за невыплату зарплат на 2,5 млн рублей

Директора строительной фирмы судят за невыплату сотрудникам заработной платы на общую сумму более 2,5 млн рублей, сообщает региональное СКР.

Согласно материалам дела, 18 сотрудникам ООО «ПСО «Алтай» с апреля 2016 по июнь 2017 гг. не платили зарплату полностью или частично. У директора фирмы также имелся долг перед ООО, и, по решению суда, часть его зарплаты должна была идти на его погашение. Но обвиняемый, не желая расставаться с деньгами, распорядился переводить свою зарплату на счет своей супруги.

Известно, что обвиняемый уже привлекался к ответственности за экономические преступления. Судом наложен арест на движимое имущество подсудимого, счета и уставной капитал компании.

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mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 17:45
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