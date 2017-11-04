В Барнауле до смерти избили бездомного

По подозрению в причинении смерти бездомному задержаны двое барнаульцев

40-летнего бездомного избили до смерти во время распития алкоголя в одной из квартир города Барнаула.

Установлено, что ночью 25 октября барнаулец пригласил в свою квартиру для распития алкогольных напитков приятелей, среди которых был и мужчина без определенного места жительства. Двое гостей (1981 г.р.) в ходе ссоры избили бездомного и вынесли его на балкон, где впоследствии мужчина скончался.

Наутро обвиняемые решили вынести тело во двор и оставить рядом с мусорными контейнерами. На улице их заметили прохожие и позвонили в полицию.

Мужчины были задержаны, расследование продолжается.