В Барнауле годовалый ребенок вышел из квартиры, пока родители спали

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 11:45

В Барнауле годовалый ребенок вышел из квартиры, пока родители спали

Соседи вызвали полицию

В Барнауле годовалый ребенок вышел из квартиры, пока родители спали

Годовалый ребенок вышел из квартиры в Барнауле, пока его родители спали в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 7 февраля в пос.Новосиликатный. Соседи обнаружили ребенка на лестничной площадке и вызвали полицию.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МВД по Алтайскому краю, семья уже состоит на учете в отделении ПДН. Родителям был выписан административный штраф, сотрудники продолжают вести профилактическую работу.

В Барнауле годовалый ребенок вышел из квартиры, пока родители спали

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mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 11:45
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