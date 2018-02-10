В Барнауле годовалый ребенок вышел из квартиры, пока родители спали

Соседи вызвали полицию
Годовалый ребенок вышел из квартиры в Барнауле, пока его родители спали в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел 7 февраля в пос.Новосиликатный. Соседи обнаружили ребенка на лестничной площадке и вызвали полицию.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МВД по Алтайскому краю, семья уже состоит на учете в отделении ПДН. Родителям был выписан административный штраф, сотрудники продолжают вести профилактическую работу.
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