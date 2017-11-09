В Барнауле горела обшивка 16-этажного жилого дома

На место происшествия выезжало 6 единиц

Пожар в многоквартирном 16-этажном доме произошел в Барнауле вечером 6 ноября.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 16:46 часов поступил сигнал о возгорании на ул. Чкалова, 69а. Так как дом многоэтажный, на место происшествия было направлено 6 единиц техники и 22 человека личного состава.

На момент прибытия пожарных шел дым из приямка возле окна подвала. Огонь повредил утеплитель и обшивку стены на площади 5 кв. метров, его потушили в 17:00 часов. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.