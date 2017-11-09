В Барнауле горела обшивка 16-этажного жилого дома

На место происшествия выезжало 6 единиц
Пожар в многоквартирном 16-этажном доме произошел в Барнауле вечером 6 ноября.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 16:46 часов поступил сигнал о возгорании на ул. Чкалова, 69а. Так как дом многоэтажный, на место происшествия было направлено 6 единиц техники и 22 человека личного состава.
На момент прибытия пожарных шел дым из приямка возле окна подвала. Огонь повредил утеплитель и обшивку стены на площади 5 кв. метров, его потушили в 17:00 часов. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Читайте также
- Жительница Алтая отдала долг односельчанке билетом «банка приколов» 0 10.Дек
- В Барнауле расследуют дело о нарушении тайны телефонных переговоров 0 26.Дек
- Открытое горение на радиозаводе в Барнауле удалось ликвидировать 0 25.Дек
- Телефонные мошенники из Хабаровска «кинули» Бийчанина 0 04.Ноя
- Ночная кража видеорегистратора 0 26.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Альберт
Одна из моих любимых игр детства!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ИЗВИНИТЕ,А КТО ТАКОЙ ГОША КУЦЕНКО...Читать статью
-
С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .Читать статью
-
Альбина
Отличный посредник.Читать статью
-
Альбина
Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий