В Барнауле иномарка вылетела с дороги в лес

ДТП произошло на Лесном тракте

На Лесном тракте в Барнауле иномарка съехала с дороги в кювет, сообщают очевидцы ДТП.

Инцидент произошел утром 22 марта. Поскольку о втором участнике ДТП ничего не сообщается, водитель легкового автомобиля, по всей видимости, не справился с управлением, машину занесло, и она оказалось в сугробе. Отметим, что рядом с дорогой находится лес.

В ГИБДД по городу АиФ-Алтай сообщили, что информация об аварии не поступала.