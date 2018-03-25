В Барнауле иномарка вылетела с дороги в лес

ДТП произошло на Лесном тракте
На Лесном тракте в Барнауле иномарка съехала с дороги в кювет, сообщают очевидцы ДТП.
Инцидент произошел утром 22 марта. Поскольку о втором участнике ДТП ничего не сообщается, водитель легкового автомобиля, по всей видимости, не справился с управлением, машину занесло, и она оказалось в сугробе. Отметим, что рядом с дорогой находится лес.
В ГИБДД по городу АиФ-Алтай сообщили, что информация об аварии не поступала.
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