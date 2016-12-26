В Барнауле ищут водителя, который оборвал заправочный пистолет и скрылся

Разыскиваются также очевидцы происшествия.

Водителя неизвестного автомобиля, который скрылся, оборвав заправочный пистолет, ищет ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу

Инцидент произошел в 14:20 часов 18 декабря на ул. Попова, 17.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия. Телефоны для связи: 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555, или 02.