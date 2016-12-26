В Барнауле ищут водителя, который оборвал заправочный пистолет и скрылся

Разыскиваются также очевидцы происшествия.
Водителя неизвестного автомобиля, который скрылся, оборвав заправочный пистолет, ищет ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу
Инцидент произошел в 14:20 часов 18 декабря на ул. Попова, 17.
ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия. Телефоны для связи: 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555, или 02.
Читайте также
- На Алтае без света остались почти четверть миллиона человек 0 13.Окт
- Внимание! Штормовое предупреждение 0 28.Ноя
- Работница банка в Бийске незаконно оформила кредиты на общую сумму более 200 тысяч рублей 0 26.Окт
- В Барнауле горит корпус Моторного завода 0 13.Ноя
- «Бийский цирюльник» промышлял кражами расчесок и парфюма 0 20.Окт
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
-
Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..Читать статью
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий