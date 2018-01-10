В Барнауле из-за аварии затопило участок ул. Советской Армии

На месте работают аварийные бригады
Прорыв трубы произошел на ул. Советской Армии в Барнауле утром 8 января. Вода вышла на поверхность, затопив участок проезжей части. На месте работают аварийные бригады водоканала.
Очевидцы сообщают, что движение на данном участке затруднено. Информацию об отключении воды можно получить в центральной диспетчерской службе и call-центре водоканала 28-22-00.
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