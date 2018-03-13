В Барнауле из-за гололеда произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек

mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 23:45

В Барнауле из-за гололеда произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек

Гололед привел к всплеску ДТП в Барнауле

В Барнауле из-за гололеда произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек

Девять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом на улице Георгиева в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

7 марта в 9 утра на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора столкнулись Hyundai County и «Газель». Причиной ДТП стал гололед. В результате аварии травмы получили девять человек.

Госавтоинспекция сообщает, что только за утро в городе зафисировано восемь ДТП, в которых пострадали 10 человек.

В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между ТС. В эти дни участникам дорожного движения лучше не покидать город.

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mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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