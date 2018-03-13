В Барнауле из-за гололеда произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек

Гололед привел к всплеску ДТП в Барнауле
Девять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом на улице Георгиева в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
7 марта в 9 утра на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора столкнулись Hyundai County и «Газель». Причиной ДТП стал гололед. В результате аварии травмы получили девять человек.
Госавтоинспекция сообщает, что только за утро в городе зафисировано восемь ДТП, в которых пострадали 10 человек.
В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между ТС. В эти дни участникам дорожного движения лучше не покидать город.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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