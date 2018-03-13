В Барнауле из-за гололеда произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек

Гололед привел к всплеску ДТП в Барнауле

Девять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом на улице Георгиева в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

7 марта в 9 утра на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора столкнулись Hyundai County и «Газель». Причиной ДТП стал гололед. В результате аварии травмы получили девять человек.

Госавтоинспекция сообщает, что только за утро в городе зафисировано восемь ДТП, в которых пострадали 10 человек.

В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между ТС. В эти дни участникам дорожного движения лучше не покидать город.