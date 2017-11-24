В Барнауле из-за коммунальной аварии подтопило Змеиногорский тракт

Повреждение на водопроводе устраняют специалисты Барнаульского водоканала
Специалисты Барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе, в результате которого затопило участок Змеиногорского тракта в Барнауле.
Вода вышла на проезжую часть 22 ноября около 9 утра в районе здания №49. Специалисты устранили выход воды. На место аварии вызвали дорожные службы, которые очистят участок от образовавшейся наледи.
Повреждение устранят во второй половине дня, отключения водоснабжения не потребуется.
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