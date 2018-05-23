В Барнауле из-за неисправного холодильника загорелся торговый павильон

Пострадавших при пожаре нет

Торговый павильон загорелся в Барнауле из-за неисправного холодильника, сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по краю.

Пожар произошел 22 мая в 7:07 на улице Червонная. На место выехали 6 человек от МЧС и две автоцистерны. Через 10 минут огонь был потушен.

Площадь пожара составила около 20 кв.м. Пострадали стены, холодильник, вещи, которые были внутри торгового объекта. Причиной пожара стал неисправный холодильник.