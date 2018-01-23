В Барнауле избили водителя автобуса

Очевидцы утверждают, что это сделали пассажиры

Водителя автобуса 10 маршрута избили утром 18 января на конечной остановке «Ул. Ускова» в Барнауле. По словам очевидцев, около 8:45 часов 18 января на водителя напали два пассажира. На место происшествия вызывали скорую помощь.

В УМВД по г. Барнаулу АиФ-Алтай сообщили, что данный инцидент был зарегистрирован правоохранительными органами. Ведется разбирательство. Подробности происшествия раскрыть отказались.