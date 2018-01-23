В Барнауле избили водителя автобуса

Очевидцы утверждают, что это сделали пассажиры
Водителя автобуса 10 маршрута избили утром 18 января на конечной остановке «Ул. Ускова» в Барнауле. По словам очевидцев, около 8:45 часов 18 января на водителя напали два пассажира. На место происшествия вызывали скорую помощь.
В УМВД по г. Барнаулу АиФ-Алтай сообщили, что данный инцидент был зарегистрирован правоохранительными органами. Ведется разбирательство. Подробности происшествия раскрыть отказались.
Читайте также
- Неизвестные повредили снежный городок в Барнауле 0 03.Янв
- Похищение подъемного крана 1 05.Ноя
- Три человека погибли от отравления угарным газом в Бийске 0 03.Ноя
- На 91-м году жизни скончался лидер Кубинской революции Фидель Кастро 0 26.Ноя
- На Алтае 5-месячный ребенок скончался из-за совместного сна с матерью 0 05.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Александр
Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.Читать статью
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий