В Барнауле лже-сотрудницы водоканала похитили у женщины более 100 тыс. руб.

Мошенницы убедили женщину в том, что необходимо проверить счетчики в квартире

79-летняя пенсионерка поверила лже-сотрудницам водоканала и лишилась более 100 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД России по краю, пенсионерка впустила в дом двух женщин, которые представились сотрудницами водоканала. Пока одна отвлекала хозяйку дома, другая гостья обыскала квартиру. Спустя полчаса мошенницы покинули дом с 100 300 руб., которые нашли в шкафу с постельным бельем. Пострадавшая же нашла вместо настоящих денег купюру с надписью «Банк приколов».

Розыск подозреваемых продолжается. Горожан предупреждают о участившихся фактах мошенничества.