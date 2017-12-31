В Барнауле лже-сотрудницы водоканала похитили у женщины более 100 тыс. руб.

Мошенницы убедили женщину в том, что необходимо проверить счетчики в квартире
79-летняя пенсионерка поверила лже-сотрудницам водоканала и лишилась более 100 тысяч рублей.
По данным ГУ МВД России по краю, пенсионерка впустила в дом двух женщин, которые представились сотрудницами водоканала. Пока одна отвлекала хозяйку дома, другая гостья обыскала квартиру. Спустя полчаса мошенницы покинули дом с 100 300 руб., которые нашли в шкафу с постельным бельем. Пострадавшая же нашла вместо настоящих денег купюру с надписью «Банк приколов».
Розыск подозреваемых продолжается. Горожан предупреждают о участившихся фактах мошенничества.
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